هآرتس: الجيش قتل إسرائيليا بعد اجتيازه حدود قطاع غزة

كشفت صحيفة "هارتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال قتل بطائرة بدون طيار مدنيا إسرائيليا اجتاز حدود قطاع غزة، بعد أسبوعين من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

• مقتل إسرئيلي بنيران صديقة

وذكرت الصحيفة العبرية، أن "أفياهو موري (29 عاما) دخل قطاع غزة وسار حوالي نصف كيلومتر بدون عوائق، حتى أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي"، بحسب ما أودرته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت "هآرتس"، في تقريرها، أن الجيش "أكد تفاصيل الحادث في محادثة مع الصحيفة"، لكن حتى الآن لم يتواصل أي من مسئوليه مع أفراد العائلة، التي ما زالت تنتظر الحصول على إجابات لأسئلتها.

ونقلت الصحيفة عن شقيقته، داجنيت، قولها إن أفياهو "غادر منزله فجأة صباح 23 أكتوبر، وكان الأمر كما لو أن الأرض ابتلعته"، مضيفة: "اعتقدت والدتي أنه ربما ذهب إلى منزل أحد الأصدقاء للحصول على قدر من الهدوء، وللاسترخاء من التفجيرات العنيفة الليلة السابقة، كما اعتقدت أنه ربما ذهب إلى أماكن التجمع لمساعدة الجنود وإعداد الطعام".

وذكرت الصحيفة أنه "بعد أربعة أيام دون أي علامة على الحياة، وعندما انقطع هاتفه ولم يعرف أصدقاؤه مكانه، أبلغ أقاربه الشرطة عن اختفائه".

وتابعت شقيقته: "لم يكن يستطيع النوم ليلا، وكانت الرغبة في المساعدة تشتعل بداخله بطريقة أو بأخرى. ولم يتقبل حقيقة أنه لم يتم تجنيده للقتال".

وأشارت الصحيفة إلى أن موري "تجاوز القوات العسكرية في منطقة ناحال عوز (غلاف قطاع غزة)، وعبر السياج وسار دون عوائق لمسافة حوالي نصف كيلومتر داخل قطاع غزة".

وقالت الصحيفة العبرية إنه "عندما قرر التراجع والاقتراب من السياج، تم تحديده بالخطأ على أنه إرهابي، وقتل في غارة بطائرة بدون طيار".

• حوادث مماثلة سابقة

وبحسب "الأناضول"، لا تعد هذه المرة الأولى التي يُقتل فيها إسرائيليون بنيران صديقة، إذ وثقت تقارير عدة مقتل إسرائيليين داخل غلاف غزة برصاص الجيش، فضلاً عن حوادث وقعت داخل قطاع غزة على خلفية عمليات قصف إسرائيلية راح ضحيتها جنود.

وأظهر تقرير لصحيفة "هآرتس"، نشرته في نوفمبر الماضي، أن مروحية إسرائيلية أطلقت النار على مقاومين فلسطينيين وإسرائيليين من المشاركين في حفل نظم قرب مستوطنة "رعيم" في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر.

وذكرت أن تقييمات المؤسسة الأمنية تفيد بأن "مروحية قتالية تابعة للجيش الإسرائيلي وصلت مكان الحفل وأطلقت النار على منفذي هجمات هناك، وكما يبدو أصابت بعض المشاركين في المهرجان (الإسرائيليين)".

وأوضحت أن "التقييم الأمني استند إلى التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية مع مقاتلي حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل".