أرسنال يفوز على توتنهام ويواصل مطاردة ليفربول على صدارة البريميرليج

حسم أرسنال ديربي لندن أمام توتنهام، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء، على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح سون هيونج مين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 25 من ركلة ركنية نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن دفاع أرسنال من إبعادها بشكل كافي لتجد متابعة عن طريق سون هيونج مين على حدود المنطقة بتسديدة أرضية مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى لمرمى المدفعجية.

وأدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 40 بالنيران الصديقة من ركلة ركنية نفذها ديكلان رايس بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها جابريل ماجاليس برأسية إصطدمت بلاعب توتنهام دومينيك سولانكي وسكنت الشباك، معلن عن هدف التعادل لأرسنال.

وعزز تروسارد تقدم أرسنال بالهدف الثاني في الدقيقة 44 من خطأ فادح من بيسوما لاعب توتنهام استغله مارتن أوديجارد ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها لزميله تروسارد المتوغل داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى والذي سدد كرة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى لمرمى توتنهام، لتنتصف المباراة بتقدم أرسنال 2-1.

وفي شوط المباراة الثاني زادت الإثارة وتعددت الهجمات الخطرة على كلا المرميين، وحاول توتنهام العودة مجددا وإدراك التعادل، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح في الوقت الذي كان فيه أرسنال أقرب لهز الشباك بالهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال 2-1 في ديربي لندن.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 43 في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر صاحب الـ47 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 24 نقطة في المركز الـ13.