مصدر فلسطيني للأناضول: حماس سلمت ردا إيجابيا على الاتفاق بعد تسلم خرائط الانسحاب الإسرائيلي

قال مصدر فلسطيني لوكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأربعاء، إن «حماس سلمت الوسطاء ردا إيجابيا على مسودة الاتفاق، بعد تسلم خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن في غزة».

يأتي ذلك تزامنًا مع تكذيب مصدر إسرائيلي مطلع، ما ورد في البيان المقتضب لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن حماس لم تقدم ردها بعد على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وأكد في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن «حماس قدمت ردا إيجابيا على إبرام صفقة تبادل الأسري»، وذلك حسبما أفادته قناة «الجزيرة»، في خبر عاجل لها.

وأمس الثلاثاء، قال مصدر مسئول في حركة حماس لوكالة «رويترز»، إن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة؛ لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها.

وأضاف المصدر: «هذه الخرائط تشمل الانسحاب من محور نتساريم وذلك لتأمين عودة النازحين إلى بيوتهم، وكذلك الانسحاب من ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا الانسحاب من جباليا في شمال قطاع غزة ورفح قي جنوب القطاع».