«التفاصيل الصغيرة» يواصل تصدر إيرادات السينما العالمية

- إعادة طرح فيلم «سيد الخواتم» ليساهم فى إنعاش إيرادات السينما..



تواصل السينما العالمية الانتعاش بعد حالة الركود التى عاشتها، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، إلى جانب أعمال الشغب الناتجة عن انتقال السلطة فى أمريكا، حيث كانت انخفضت إيرادات الأفلام بنسبة أكبر من 45%، حيث عاودت للاتفاع بعد فترة من التخبط، ووصل الارتفاع فى الإيرادات بنسبة وصلت لـ33%، مع طرح فيلم التشويق والإثارة «التفاصيل الصغيرة ــ The Little Things»، الذى يشارك فيه النجم العالمى ذو الأصول المصرية رامى مالك مع النجم العالمى دينزل واشنطن، إلى جانب إعادة طرح الجزء الأول من سلسلة أفلام «سيد الخواتم ــ The Lord of the Rings»، الذى يأتى تحت اسم «رفقة الخاتم ــ The Fellowship of the Ring»، والفائز بـ4 جوائز أوسكار.



وتصدر فيلم «التفاصيل الصغيرة» قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية، حيث حقق فى ثانى أسبوع من طرحه مليونين و100 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 13 مليونا و100 ألف دولار.



الفيلم من تأليف وإخراج جون لى هانكوك، وبطولة رامى مالك، دينزل واشنطن، جاريد ليتو، صوفيا فاسيلييفا، كريس باور، جايسون جيمس ريتشر، كيرى أومالى، إيزابيل أريزا، ميكيل هايت، تيرى كينى، ناتالى مورالس، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتعاون ضابطا الشرطة «ديريك» و«باكستر» فى مهمة لتعقب قاتل متسلسل غامض، فيسقط الثنائى فى العديد من الاختبارات والماضى المظلم الذى يطاردهما.



ويواصل فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا «عائلة كرود.. عصر جديد ــ The Croods: A New Age»، احتلاله للمركز الثانى، حيث حقق الفيلم فى الأسبوع الحادى عاشر من طرحه، مليونا و680 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 147 مليون و996 ألف دولار.



الفيلم من تأليف كيرك دى ميكو، دان هاجمان، كيفين هاجمان، كريس ساندرز، وإخراج جول كراوفورد، وقام بأداء الأصوات نيكولاس كيدج، رايان رينولدز، إيما ستون، كاثرين كينر، ليزلى مان، بيتر دينكلاج، كلارك دوك، كلوريس ليتشمان، كيلى مارى تران، وتدور أحداث الفيلم حول عودة عائلة «كرود» التى تعيش فى عصور ما قبل التاريخ للمشاركة فى مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة فى تحدٍ جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.



وتواجد فيلم الأكشن والتشويق والإثارة «الرامى ــ The Marksman»، فى المركز الثالث، محققا فى الأسبوع الرابع من طرحه، 959 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 11 مليونا و982 ألف دولار.

الفيلم من تأليف اندى هورست، جيه. أس. كاردون، وإخراج ماركوس آدمز، وبطولة أندرو ستيفنز، بيتر يونجبلود هيلز، ويسلى سنايبس، وليام هوب، الفيلم تدور أحداثه فى قالب من الحركة والتشويق واﻹثارة حول استيلاء المتمردين الشيشان على محطة نووية روسية، ويتم ترك الأمر للعميل السرى «سنايبس».



وحل فيلم الأكشن والمغامرة «المرأة الأعجوبة 1984 ــ Wonder Woman 1984»، فى المركز الرابع، محققا فى الأسبوع السابع من طرحه، 905 آلاف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 154 مليونا و600 ألف دولار.



الفيلم من تأليف جيف جونز، باتى جينكينز، ديف كاﻻهام، ويليام إم. مارستون، وإخراج باتى جينكينز، وبطولة جال جادوت، كريس باين، كونى نيلسن، ليندا كارتر، كريستين ويج، روبن رايت، بيدرو باسكال، عمرو واكد، والفيلم يعود بشخصية «المرأة الأعجوبة» إلى الثمانينيات وبالتحديد عام 1984 فى ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما «لورد ماكس» وصديقتها القديمة «مينيرفا»، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتى.



واستقر فيلم الأكشن والمغامرة «صائد الوحوش ــ Monster Hunter»، بالمركز الخامس، وحقق الفيلم فى الأسبوع الثامن من طرحه، 585 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 21 مليون و661 ألف دولار.



الفيلم من تأليف وإخراج بول دبليو. إس. أندرسون، وبطولة ميلا جوفوفيتش، رون بيرلمان، تونى جا، تى. أى.، ديجو بونيتا، ميجان جود، جوش هيلمان، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتم نقل «أرتميس» وهى قائد فريق عسكرى تابع للأمم المتحدة، إلى مجال آخر مأهول بالوحوش، وهناك تلتقى بـ«الصياد»، حيث يجب عليهما إغلاق البوابة لمنع الوحوش من مهاجمة الأرض.



وحل فى المركز السادس، فيلم الدراما والمغامرة «أخبار العالم ــ News of the World»، حيث حقق الفيلم فى الأسبوع السابع من طرحه، 391 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 10 ملايين و972 ألف دولار.



الفيلم من تأليف بول جرينجراس، بوليت جايلز، لوك دايفس، وإخراج بول جرينجراس، وبطولة نيل ساندلاندس، توم هانكس، هيلينا زينجل، توماس فرانسيس مورفى، ميشيل كامبل، ستافورد دوجلاس، وتدور أحداث الفيلم حول أحد سكان تكساس الذى يعيش على مهنة السفر عبر الغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.



وتواجد فى المركز السابع، فيلم الجريمة والتشويق والإثارة «شابة واعدة ــ Promising Young Woman»، حيث حقق الفيلم فى الأسبوع السابع من طرحه، 221 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 7 ملايين و961 ألف دولار.



الفيلم من تأليف وإخراج إميرالد فينيل، وبطولة كارى موليجان، بو بورنهام، لافيرن كوكس، كلانسى براون، كريستوفر مينتز بلاز، جينيفر كوليدج، أليسون برى، كريس لويل، ماكس جرينفيلد، مولى شانون، كونى بريتون، آدم برودى، الفيلم تدور أحداثه حول امرأة شابة تقرر الانتقام من الرجال الذين يحاولون اعتراض طريقها وتدمير حياتها، وذلك بعد تعرضها لصدمة كبيرة وحادث مأساوى.



وتواجد فيلم المغامرة والأكشن «سيد الخواتم: رفقة الخاتم ــ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring»، بالمركز الثامن فى الأسبوع الأول لإعادة طرحه، محققا 166 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 492 ألف دولار.



وجاء فى المركز التاسع، فيلم التشويق والإثارة «الفاتنة ــ Fatale»، حيث حقق الفيلم فى الأسبوع الثامن من طرحه، 161 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 5 ملايين و875 ألف دولار.



الفيلم من تأليف ديفيد لويرى، وإخراج ديون تايلور، وبطولة هيلارى سوانك، مايك كولتر، مايكل إيالى، كالى هاوك، دانى بينو، سام دالى، وتدور أحداث الفيلم حول رجل متزوج تنهار حياته، ويجد نفسه متورطا فى جريمة قتل مع محققة شرطة كان يحظى معها بعلاقة عابرة، مما يقلب حياته رأسًا على عقب ويتحول كل شيء من حوله لكابوس.



وحل فى المركز العاشر، فيلم الكوميديا «الحرب مع الجد ــ The War with Grandpa»، حيث حقق الفيلم فى الأسبوع السابع عشر من طرحه، 156 ألف دولار، ووصل إجمالى إيراداته عالميا إلى 36 مليونا و174 ألف دولار.



الفيلم من تأليف توم جيه. أستل، مات إمبر، روبرت كيميل سميث، ومن إخراج تيم هيل، وبطولة روبرت دى نيرو، أوما ثورمان، جين سيمور، كريستوفر والكن، روب ريجلى، لورا مارانو، أويكس فيجلى، هيذر جوهانسن، شيش مارين، مكجيبون، وتدور أحداث الفيلم حول «بيتر» وجده «إد»، اللذين يقعان فى خلاف عندما ينتقل الجد إلى منزل العائلة، حيث يضطر «بيتر» للتنازل عن أثمن شيء بالنسبة له وهو غرفة نومه، ثم يصبح شغله الشاغل منذ ذلك الحين هو فعل أى شيء يساعده على استرداد غرفته من جديد، ويتفق «بيتر» مع أصدقائه على وضع الجد فى سلسلة من المقالب.



ويشار إلى أن تأخر الفيلم عن طرحه لمدة عامين، بسبب اتهامات هارفى واينستين صاحب الشركة المنتجة للفيلم بالتحرش الجنسى، لينتقل بعد ذلك الفيلم إلى شركة «استوديو 101»، التى باشرت بإنتاجه، ليتم طرحه هذا العام بدلا من عام 2018.