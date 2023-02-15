شدد الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية البريطانية "إم آي 6" أليكس يونجر، على ضرورة انتباه بريطانيا للتحديات التي تمثلها الصين للأمن العالمي.

وجاءت تلك الدعوة عقب تساؤلات حول قدرة لندن على الاستجابة للتهديدات، بعدما أسقطت الولايات المتحدة 4 أجسام طائرة حلقت فوق أجوائها الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن بريطانيا تراجع إجراءاتها الأمنية بعد حوادث الأجسام الطائرة في الأجواء الأمريكية، والتي قالت واشنطن إن من بينها منطاد تجسس صيني.

وأوضح يونجر، أن بريطانيا في منافسة مع الصين، مشددا على أن حوادث مناطيد التجسس تمثل "انتهاك صارخ لسيادة العديد من الدول".

من جهته، أبدى لورد داروتش السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة، تساؤلات عما إذا كان لدى بريطانيا القدرة على التعامل مع حوادث التجسس، قائلا إن هناك نقص في الاستثمارات الدفاعية.

لكن مستشار سابق للأمن القومي البريطاني أكد أن البريطانيين عليهم أن يطمئنوا وأن استخدام تقنيات التجسس هذه مستمر منذ سنوات، مضيفا: "لا ينبغي لنا أن نشعر بالذعر".

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيفعل كل ما يلزم للحفاظ على أمن البلاد، وأكد للصحفيين أن هناك جاهزية على مدار الساعة لمراقبة المجال الجوي البريطاني".

وجاءت تصريحاته بعد أن رجح وزير النقل البريطاني ريتشارد هولدن أن تكون الصين استهدفت بريطانيا من خلال مناطد تجسس.

كما صرح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس بأن "بريطانيا وحلفاؤها سيقيموا ما تعنيه الاختراقات الجوية لأمننا"، مضيفا أن "هذا التطور هو إشارة أخرى على تغير صورة التهديد العالمي نحو الأسوأ".

وفي السياق ذاته، طلبت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان من قوات الشرطة توخي الحذر بشأن استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية، حيث أن ثلثي الطائرات بدون طيار التي تستخدمها الشرطة البريطانية تصنعها شركة صينية مدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية البريطانية لصحيفة "ديلي تلجراف" إن وزيرة الداخلية لديها "مخاوف" بشأن استخدام تلك الطائرات.