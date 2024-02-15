حماس: إسرائيل تعطل كل محاولة جدية لوقف إطلاق النار والمشاورات مستمرة في مصر

قالت حركة المقاومة «حماس»، مساء اليوم الخميس، إن «إسرائيل تعطل كل محاولة جدية لوقف إطلاق النار في غزة».



وأشارت الحركة إلى أن «المشاورات مستمرة مع الجانب المصري»، مضيفة: «في حال تطلبت المحادثات توجه وفد للقاهرة سنفعل ذلك».



وجددت التأكيد: «لن نسمح بأن تحدد إسرائيل شكل الحكم أو من يحكم الشعب الفلسطيني»، وذلك حسبما أوردته فضائية «الشرق» للأخبار، في خبر عاجل لها.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بأن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض بشأن هدنة محتملة مع حركة حماس في غزة عاد من القاهرة إلى إسرائيل.



وأجرى هؤلاء المسئولون محادثات في القاهرة مع مسئولين مصريين، الثلاثاء الماضي، في محاولة للتوصّل إلى اتفاق يرسي هدنة مؤقتة في غزة، ويتيح إطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القطاع.



وقال موقع «والا» الإسرائيلي، إن نتنياهو لن يرسل وفدا إلى القاهرة الخميس، لإجراء مزيد من المحادثات حول صفقة رهائن مع حماس.



كما أفادت صحيفة «معاريف» بأن نتنياهو لم يأذن لوفد إسرائيلي بالذهاب لمتابعة المحادثات، مدعيا أنه لا جدوى من مزيد من الحوار حتى توافق حماس على تغيير موقفها من القضية.