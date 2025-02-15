تقرير: لماذا وجه ترامب رسالة مصورة لملك الأردن وشعب المملكة؟

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشعب الأردني، ما دفع الكثيرين يسألون عن توقيت وسبب المقطع المصور من داخل البيت الأبيض والذي نشره عبر صفحاته الرسمية.

وبحسب وكالة «عمون» الأردنية، قال مصدر إن ترامب أراد توجيه شكر خاص للملك وللشعب الأردني، وإظهار مدى احترامه لما جاء على لسان الملك خلال اللقاء الثنائي، وحرص عاهل البلاد الكبير على مصالح الأردن وشعبه.

وأكد المصدر أن اللقاء الذي جرى بين الزعيمين «كان مفيدًا»، وأعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره لجهود الأردن بالمنطقة، وما يبذله على الصعد كافة، بما فيها الجهود الإغاثية والإنسانية.

ومساء الأربعاء، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو وجه فيها رسالة إلى الشعب الأردني عن ملكهم، الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

ونشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض بمنصة «إكس»، الرسالة التي قال فيها ترامب: «إلى الشعب الأردني العظيم، أنتم مجموعة مذهلة.. علي أن أقول لكم أنتم أناس رائعون وأنتم متألقون ولديكم طاقة رائعة، أود أن أقول إن لديكم ملك وهو رجل مذهل وقيادي ولديه قلب جميل وهو يحبكم جدا ويحب بلده وقام بأمور رائعة».

وأضاف ترامب: «الملك عبدالله هو واحد من أفضل القادة في العالم وأريد فقط أن أخبركم (الشعب الأردني) أنكم محظوظون به، وأنا أقول ذلك من قلبي أنتم محظوظون جدا جدا به، حفظكم الرب جميعا.. لديكم حياة رائعة وملك رائع».