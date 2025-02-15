وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مستشفى العريش العام: تقديم أفضل الخدمات للأشقاء الفلسطينيين

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، وذلك للتأكد من انتظام العمل، وكفاية أعداد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات.

يأتي ذلك برفقة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، ووفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة.

واطمأن وزيرا الصحة والتضامن والحضور على حالة المصابين وتلقيهم كل أنواع الرعاية اللازمة، وتوافر جميع الخدمات الطبية، حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات الصحية للأشقاء الفلسطينيين.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب قد حرصت على استقبال عدد من المصابين مرافقيهم الوافدين إلى مصر لتلقي العلاج، عبر معبر رفح البري بالورود.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي المصابين ومرافقيهم عبر معبر رفح البري، مرحبة بقدومهم لمصر لتلقي العلاج، مؤكدة أن الدولة لن تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

كما شهدت الزيارة إطلاق قافلة المساعدات الإغاثية الإنسانية المقدمة من مجلسي وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب دعما للأشقاء الفلسطينيين.