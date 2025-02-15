سوريا: مقتل وإصابة 7 مدنيات جراء قصف صاروخي على بلدة الخفسة

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بمقتل امرأة وإصابة 6 آخرين (فتاتان وطفلة شقيقتهما، وطفلتان شقيقتان، وامرأة أخرى)، جراء قصف صاروخي على بلدة الخفسة التابعة لمدينة منبج شرقي حلب.

وأشارت إلى أن القصف نفذته قوات سوريا الديمقراطية بعد منتصف ليلة السبت، قائلة إن «فرق الدفاع المدني تلقت بلاغًا متأخرًا من الأهالي صباح اليوم، وتوجهت إلى المكان وتفقدته».

استشهاد امرأة وإصابة 6 آخرين (فتاتان وطفلة شقيقتهما، وطفلتان شقيقتان، وامرأة أخرى)، جراء قصفٍ صاروخيّ من قوات سوريا الديمقراطية، استهدف منازل المدنيين ومسجداً في بلدة الخفسة التابعة لمدينة منبج شرقي حلب، بعد منتصف ليلة اليوم السبت 15 شباط، فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً متأخراً من… pic.twitter.com/gizm45BgLX — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) February 15, 2025

وكانت مدينة منبج قد شهدت خلال الأسابيع الماضية هجمات عدة بسيارات مفخخة، كان أكثرها دموية تفجير سيارة ملغومة في 3 فبراير، أودى بحياة أكثر من 20 شخصا.

وشهدت المدينة مظاهرة أمس الجمعة، تطالب القيادة السورية بالتحرك ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في الأحياء الشمالية من المدينة وشرق الفرات.