خلال مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا"، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا، والمندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي.

وأكد مدبولي، خلال اللقاء، دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، خاصةً حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار مدبولي إلى لقائه الأخير مع رئيس وزراء فلسطين في القاهرة يوم ٦ من شهر فبراير الجاري، والتنسيق المشترك بين الجانبين لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره لدعم مصر للشعب الفلسطيني، وثبات الموقف المصري تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وطلب الرئيس الفلسطيني، نقل تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره لموقفه الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربا عن تطلعه لعقد القمة العربية المقبلة وخروجها بموقف داعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.