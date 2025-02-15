خيتافي يفوز على جيرونا في الدوري الإسباني

فاز خيتافي على مضيفه جيرونا 2/1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع خيتافي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق نقطة خلف كل من أوساسونا ومايوركا في المركزين التاسع والعاشر.

وتجمد رصيد جيرونا عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم خيتافي في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه كريستانتوس أوشي، قبل أن يدرك يانخيل هيريرا التعادل لجيرونا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 62 سجل خيتافي هدفه الثاني عن طريق لاعبه بورخا مايورال، كما أنه استفاد من النقص العددي في صفوف منافسه، حيث تعرض صاحب الهدف الوحيد لجيرونا يانخيل هيريرا للطرد في الدقيقة 73.