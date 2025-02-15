الجمارك الفرنسية تضبط أسنان ديناصورات كبيرة في مركبة شحن

عثر موظفو الجمارك الفرنسيون على تسع أسنان ديناصورات كبيرة ومتحجرة في مركبة شحن عبرت الحدود إلى إيطاليا في جنوب فرنسا، حسبما أفاد مكتب الجمارك اليوم السبت.

وتم العثور على الأسنان بالقرب من مدينة منتون الفرنسية أثناء فحص للمركبة التي كانت تسافر من إسبانيا إلى إيطاليا.

ووجد موظفو الجمارك الأسنان داخل طرود موجهة إلى أفراد خاصين مقيمين بالقرب من جنوة وميلانو.

وتعود الأسنان إلى فترة العصر الطباشيري، وهي فترة امتدت من حوالي 145 إلى 66 مليون سنة مضت، وكان تمثل اكتشافا غير عادي بشكل خاص، حسبما أفاد المكتب.

وتتطلب السلع من هذا النوع تصاريح خاصة للاستيراد والملكية والنقل. وقال المكتب إن التحقيقات في أصل هذه الأسنان وما يجب فعله بها مستمرة.

وأشار تقرير من متحف ما قبل التاريخ في منتون إلى أن الأسنان تنتمي إلى ديناصورات كانت تعيش في البحر حول منطقة المغرب الحديثة. وينتمي أحد الأسنان إلى "بليسيوصور"، وثلاثة إلى "موساسور"، وخمسة إلى "دييروسور"، وهو سلف التمساح، وفقا للمتحف.