جهاد جريشة يدير مباراة الطلائع ضد الإسماعيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة حكام مباراتي الغد في بطولة الدوري الممتاز.

واسندت اللجنة للحكم الدولي جهاد جريشة إدارة مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ويعاونه يوسف البساطي ووائل شعبان مساعدين، وفرج سعد حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو وأحمد حمدي حكم مساعد فيديو.

كما اختارت اللجنة الحكم أحمد جمال لمباراة سيراميكا ودجلة باستاد السويس الجديد، ويعاونه كل من أيمن العقاد وإبراهيم السوداني مساعدين، ومصطفى الجميل حكما رابعا، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمود وفا حكم مساعد فيديو.

يذكر أن طلائع الجيش يتواجد في المركز الـ 15 برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المرتبة الـ16 برصيد 10 نقاط، أما سيراميكا فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، فيما يتذيل وادي دجلة ترتيب الجدول برصيد 9 نقاط.