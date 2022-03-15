أحمد إسماعيل لاعب سلة الأهلي: شخصية الأحمر قادتنا للفوز بكأس مصر

أكد أحمد إسماعيل، لاعب سلة الأهلي، أن الفريق قاتل لآخر لحظة على الفوز بلقب كأس مصر أمام فريق الاتحاد السكندري في نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى.
وقال إسماعيل، عقب المباراة: "المباراة كانت عصيبة ولكن الأهلي استطاع أن يعود خلال المباراة بعد تأخره بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين وشخصية الأهلي، التي دائمًا ما تكون نقطة فاصلة في البطولات".
وأوضح لاعب الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي طالب اللاعبين بالقتال لآخر لحظة من أجل الفوز باللقب، إلى جانب تعليماته الفنية التي أسهمت في تتويج الفريق بلقب الكأس.
وأشار أحمد إسماعيل إلى أن المباراة شهدت لحظات عصيبة خاصة بعد تقدم الاتحاد، ولكن الفريق استطاع العودة من جديد.
وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65.