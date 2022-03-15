أحمد إسماعيل لاعب سلة الأهلي: شخصية الأحمر قادتنا للفوز بكأس مصر

أكد أحمد إسماعيل، لاعب سلة الأهلي، أن الفريق قاتل لآخر لحظة على الفوز بلقب كأس ‏مصر أمام فريق الاتحاد السكندري في نهائي البطولة، الذي أقيم مساء اليوم على صالة الدكتور ‏حسن مصطفى.‏

وقال إسماعيل، عقب المباراة: "المباراة كانت عصيبة ولكن الأهلي استطاع أن يعود خلال المباراة بعد تأخره ‏بفضل إصرار وعزيمة اللاعبين وشخصية الأهلي، التي دائمًا ما تكون نقطة فاصلة في ‏البطولات".‏

وأوضح لاعب الأهلي أن الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي طالب اللاعبين بالقتال لآخر ‏لحظة من أجل الفوز باللقب، إلى جانب تعليماته الفنية التي أسهمت في تتويج الفريق بلقب ‏الكأس.‏

وأشار أحمد إسماعيل إلى أن المباراة شهدت لحظات عصيبة خاصة بعد تقدم الاتحاد، ولكن ‏الفريق استطاع العودة من جديد.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر على حساب فريق الاتحاد السكندري، بعد أن تغلب عليه في ‏المباراة التي أقيمت بين الفريقين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بنتيجة 69-65‏.