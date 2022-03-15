وزير الخارجية الروسي: المفاوضات بشأن النووي الإيراني أوشكت على الانتهاء

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المفاوضات بخصوص استئناف العمل بالخطة الشاملة للبرنامج النووي الإيراني أوشكت على الانتهاء.

وأكد لافروف، في مستهل مباحثاته مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، بموسكو أن الآفاق ستكون افضل، نظرا للوصول إلى خط النهاية للاتفاق على استئناف خطة العمل الشاملة لحل الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أنه "لمن دواعي السرور أنه على الرغم من جميع العوامل، فإن حجم التبادل التجاري في ارتفاع بوتيرة قياسية، حيث ارتفع العام الماضي بنحو 80 % ليتجاوز 4 مليارات دولار"، مشيرا إلى إعداد اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز التعاون مع طهران.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمل بلاده في الحصول على دعم موسكو للوصول إلى اتفاق نووي قوي ومستقر.