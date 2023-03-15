وزير الزراعة: الغذاء سلاح في يد الدول المنتجة تضغط به على المستوردة لتحقيق أهداف سياسية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل وبخاصة المحاصيل الاستراتيجية بما يدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

وأضاف خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع النصر للكيماويات الوسيطة بمدينة العين السخنة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية أحد اكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية.

وأشار إلى أن مشكلة الفجوة الغذائية لم تعد اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح مشكلة سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي.

ولفت إلى أن الغذاء أصبح سلاحا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية، ما ولّد الحاجة الماسة لمضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي عبر تعزيز القدرة على الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.

ويضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعيةفي العين السخنة، 6 كيانات جديدة للصرح العملاق ويتنوع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية الجديدة مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، إلى جانب مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية للمرة الأولى في مصربطاقة 300 ألف طن سنويا.

وتم تنفيذ مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بواسطة تحالف شركتي بتروجيت المصرية وتيسن جروب الألمانية.