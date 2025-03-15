لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى المنيا الجامعي، متأثرا بإصابته من حادث دهس سيارة بمنطقة الشرفا مركز المنيا، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى اثنين، وذلك عقب وفاة سيدة في الحال.

وكانت منطقة الشرفا شرق النيل بمركز المنيا، قد شهدت مطاردة سائق لسيدة وعامل، مما تسبب في مصرع الأولى وإصابة الثاني، يأتي ذلك بعد مشادة كلامية نشبت بين الجانبين، وتم نقل المصاب والجثة إلى مستشفى المنيا الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بمطاردة سائق سيارة لكل من "ع.ط.ف"، 35 سنة، عامل، و"ب.ع.ح"، 27 سنة، ربة منزل، مقيمان بقرية الشرفا في مركز المنيا، وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم، مما تسبب في إصابة العامل، ومصرع ربة المنزل في الحال.

وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصاب، وجثة المتوفاة إلى مستشفى المنيا الجامعى، ثم توفي المصاب ليرتفع عدد الضحايا إلى اثنين، وجارِ إنهاء الإجراءات لاستلام الجثمان.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على السائق المتهم بارتكاب الواقعة.