ناشطة بيئية سويدية تلتقي البابا فرنسيس الأربعاء المقبل

تلقت الناشطة السويدية المعنية بشؤون البيئة جريتا ثونبرج، دعوة لحضور اجتماع قصير مع البابا فرنسيس، حسبما أكد مسؤول في الفاتيكان اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان أليساندرو جيسوتي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الناشطة (16 عامًا) المعروفة بقيادة الاحتجاجات الطلابية في جميع أنحاء أوروبا، ستكون من بين المسموح لهم بلقاء البابا يوم الأربعاء المقبل، على هامش كلمة البابا الأسبوعية في ساحة القديس بطرس.

وحشدت المراهقة السويدية الشباب في جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى من خلال نشاطها في مجال حماية البيئة منذ تنظيم إضراب مدرسي ومسيرة خارج مبنى البرلمان السويدي في أغسطس الماضي.

ويشارك البابا فرنسيس الناشطة السويدية في مخاوفها وصف منكري تغير المناخ بأنهم "أغبياء" وأصدر وثيقة بابوية تاريخية حول قضايا البيئة.