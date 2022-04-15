مدرب فرانكفورت بعد عبور برشلونة: لست سعيدا على الإطلاق

اعتبر مدرب آينتراخت فرانكفورت، أوليفر جلاسنر، أن جماهير فريقه "حققت شيئا فريدا، وهو بالتأكيد لم يكن يحدث من قبل في عالم كرة القدم".

وذلك بعد فوز فريقه على برشلونة (2-3)، اليوم الخميس، وتأهله لنصف نهائي الدوري الأوروبي من ملعب (كامب نو)، في ظل وجود عدد كبير من المشجعين الألمان.

وقال جلاسنر، في مؤتمر صحفي بعد لقاء الإياب "أريد أن أعرب عن امتناني لجماهيرنا على ما فعلوه.. الأجواء كانت رائعة".

وشهد (كامب نو) وضعا غير عادي، حيث انتشر مشجعو آينتراخت في جنبات الاستاد بشكل غير مألوف على الإطلاق، وليس في الجزء العلوي من المدرج الثالث كما كان منتظرا.

وبخصوص المباراة، اعتبر جلاسنر أن "لاعبيه لعبوا بشكل جيد للغاية حتى الدقيقة 85"، لكنه أشار إلى أنه "يتعين عليهم القيام بذلك حتى الدقيقة الأخيرة".

وأشار إلى هدفي برشلونة، اللذين جاءا في الوقت البديل، موضحا أنه "لهذا السبب لست سعيدا على الإطلاق".

وتابع: "لقد حللنا برشلونة جيدا، وكانت لدينا فكرة جيدة عن كيفية تنفيذ خطتنا.. قوتنا البدنية وإيقاعنا وسرعتنا التي كنا نعرف أننا نتمتع بها، يمكن أن تسبب لهم مشكلات.. أعتقد أن أداء اللاعبين هو ما سمح لنا بالذهاب إلى نصف النهائي".