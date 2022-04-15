الأزهر: انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين والمسجد الأقصى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

أدان الأزهر الشريف باستياء شديد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة في حق الفلسطينيين العزل، والسماح لأفراد هذا الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وانتهاك ساحاته المباركة، على مرأى ومسمع دولي وصمت عالمي مخجل، وتطبيق فاضح لسياسات الكيل بمكيالين، وترك الفلسطينيين لقمة سائغة في فم هذا الاحتلال المفترس دون مراعاة لأدنى حقوق الإنسان والإنسانية.

وأكد الأزهر في بيان الليلة أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الفلسطينية في شهر رمضان المبارك تحت لافتة "محاربة الإرهاب"؛ هو وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والإنسانية، وشاهد عيان على ضعف هذا الاحتلال الإرهابي ووحشيته في آن واحد.

هذا، وتقدم الأزهر الشريف بخالص عزائه وصادق مواساته إلى الشعب الفلسطيني وأسر الشهداء، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهلهم وذويهم وقلوبنا -نحن المسلمين- في كل بقعةٍ من بقاع الأرض، وأن يعجل بشفاء المرضى وخروج الأسرى الأبرياء من سجون الظلم، وأن يعيد الحق المغصوب لأصحابه، وأن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى من بطش الجبابرة ويقيهم كل مكروه وسوء.