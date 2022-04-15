رئيس لاتفيا بعد زيارة كييف: سلوك القوات الروسية يرقى لإبادة جماعية



ذكر رئيس لاتفيا إيجلز ليفيتس عقب عودته من زيارة أوكرانيا، أن سلوك القوات الروسية في أوكرانيا يرقى لإبادة جماعية.



وأشار ليفيتس في ريجا في وقت متأخر من أمس الخميس، إلى ما رآه بعينيه خلال زيارة إلى جانب رؤساء بولندا وإستونيا وليتوانيا.



وقال القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "سوف أصفها بإبادة جماعية"، مضيفا أنه يمكن تسوية المسألة قانونيا من جانب إحدى المحاكم الدولية.



وتوجه رؤساء الدول الأربع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالقطار إلى كييف، في إشارة على التضامن مع جهود أوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي. وقبل لقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء الماضي ، زاروا المناطق المتضررة بشدة حول كييف.



وقال ليفيتس إن رؤية ضواحي كييف التي دمرتها الهجمات الجوية والصاروخية كان "مؤثرا للغاية". وأضاف "يمكن رؤية أن القوات الروسية تصرفت بوحشية كبيرة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين ".



وتمحورت المحادثات مع زيلينسكي حول المساعدة لدعم أوكرانيا. وقال ليفيتس "أوكرانيا بحاجة للأسلحة، الآن. وليس فقط الأسلحة الخفيفة ولكن الأسلحة الثقيلة أيضا".



وتابع أن القادة ناقشوا أيضا المساعدة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك احتمال تصدير القمح من أوكرانيا عبر موانئ البلطيق وبولندا.