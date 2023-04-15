أوكرانيا: القوات المسلحة تصد 56 هجوما روسيا

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، إن القوات تمكنت من صد 56 هجومًا روسيًا في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حيث يواصل الروس تركيز جهودهم على القيام بعمل هجومي في هذه المناطق.



وأضافت هيئة الأركان- في بيان، أوردته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية- أن العمليات القتالية الأشد مستمرة في باخموت ومارينكا، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية الهجومية في ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.



ووفقا لوزارة الداخلية الأوكرانية، تضرر 34 مبنى سكنيًا، و20 منزلا خاصا وبنى تحتية مدنية، و12 سيارة، جراء عمليات القصف.