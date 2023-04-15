إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم السبت؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق ههيا- الزقازيق أمام منطقة الساحة بمحافظة الشرقية.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق ههيا- الزقازيق امام منطقة الساحة.



تم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم التصريح بمغادرتهم المستشفى عقب تحسن حالتهم، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.