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محمد صلاح: الزمالك الاقرب للفوز في القمة

الشروق
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 1:30 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 1:30 م

قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق إن الفريق هو الأقرب إلى تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة بسبب الحالة الفنية العالية، التي يمر بها الفريق الفترة الأخيرة خاصة الفوز على الاتحاد بثلاثية دون رد.

وأضاف محمد صلاح في تصريحات لبرنامج يا مساء الأنوار على قناة إم بي سي مصر: "الزمالك يمر بحالة مميزة الفترة الأخيرة والتزام اللاعبين بطريقة لعب المدرب جوزيه جوميز".

وتابع: "الزمالك به لاعبين مميزين مع الفريق سيكون له تأثير إيجابي على تحقيق الفوز ومباراة الاتحاد ستكون دافع معنوي قوي للاعبين".

وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "هناك بعض اللاعبين في الزمالك لديهم رهبة من مواجهة الأهلي في المباريات السابقة لكن هذا الفريق يمتلك روح عالية وتناسق في طريقة اللعب ويقدمون آداء مميز الفترة الأخيرة".


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