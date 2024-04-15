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عرض 10 أفلام طويلة في برنامج ليالي السينما بالسعودية


نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 7:08 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 7:08 م

ينطلق برنامج "ليالي السينما" في المملكة العربية السعودية، الخميس المقبل، ١٨ أبريل، يضم 10 أفلام طويلة، تعرض كل يوم خميس حتى 23 مايو المقبل، على أن تُخصص إجازة نهاية الأسبوع للأفلام القصيرة في الفترة من 10 إلى 11 مايو، بالإضافة إلى جلسات أسئلة وأجوبة مع مواهب سينمائية.

البرنامج يقام بالتعاون بين مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومؤسسة بينالي الدرعية، حيث يعرض يوم 18 أبريل "موسيقى ليلية"، ويوم 25 أبريل يعرض "بعد انتظار الأمطار"، ويوم 2 مايو يعرض "نورة"، ويوم 9 مايو يعرض "جين"، ويوم 10 مايو يعرض "أفلام سعودية قصيرة"، ويوم 11 مايو يعرض "أفلام عالمية قصيرة"، ويوم 16 مايو يعرض "الثالث"، ويوم 23 مايو يعرض "جمال العراق الخفي".


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