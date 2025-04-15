الفلبين وأمريكا تنشران نحو 14 ألف جندي للمشاركة في مناورات عسكرية سنوية مشتركة

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من المقرر أن تنشر الفلبين والولايات المتحدة نحو 14 ألف جندي للمشاركة في مناورات عسكرية سنوية مشتركة، تأتي في ظل تصاعد التوترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البرجيدير جنرال الفلبيني مايكل لوجيكو رئيس المناورات، القول للصحفيين اليوم الثلاثاء: "ما ننظر إليه هنا هو تدريب يقترب من كونه اختبارا قتاليا كاملا".

وأضاف: "نحن نتعامل مع المناورة على أنها تعد اختبارا لدفاعنا".

وتجرى المناورات السنوية التي يطلق عليها "كتفا بكتف" في الفترة من 21 أبريل الجاري حتى التاسع من مايو المقبل.

وقال لوجيكو، إنه سوف يتم استخدام نظام صاروخي متحرك مضاد للسفن لأول مرة.

وستجرى المناورات في مناطق بالفلبين بالقرب من تايوان وبحر الصين الجنوبي، وهو ممر مائي مهم للتجارة العالمية.