رئيس وزراء أستراليا يطلق حملة حماسية للفوز الثاني «المعجزة» له في الانتخابات

أطلق رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، حملة حماسية من أجل إعادة انتخاب حكومته (يمين الوسط) لولاية رابعة، مع بقاء أقل من أسبوع على الانتخابات الوطنية، فيما رجحت استطلاعات الرأي فوز المعارضة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، بدأت حكومة الائتلاف الوطني الليبرالي حملتها الانتخابية الرسمية اليوم الأحد في مدينة بريسبن بولاية كوينزلاند، وهي ولاية مهمة لحزب موريسون من أجل تحقيق أي فوز محتمل في انتخابات 21 مايو.

وفي كلمة أمام حشد من المؤيدين اليوم الأحد، قال موريسون إن "أستراليا انتصرت" في مواجهة جائحة كورونا وانكماش اقتصادي عالمي وكوارث طبيعية مرتبطة بتغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "إننا على شفا حقبة جديدة من الفرص، وأيام أفضل قادمة الآن، لكن لا يمكننا أن نعتبر ذلك أمرا مسلما به".

وتسعى حكومة موريسون إلى إعادة انتخابها على خلفية اقتصاد قوي وتراجع البطالة القياسي، كما تطرقت إلى الاحتياجات المادية للأستراليين عبر مقترحات اليوم الأحد لإلغاء قيود على المعاشات التقاعدية للعاملين في قطاع الاستثمار العقاري.

وانتقد حزب العمال المعارض "أزمة غلاء المعيشة" في أستراليا، وسط ارتفاع التضخم وانخفاض الأجور.

واحتفظ حزب موريسون بالسلطة بأغلبية ضئيلة (مقعد واحد) في البرلمان الأسترالي الذي يضم 151 مقعدا في السنوات الثلاثة الماضية، لكن أحدث استطلاعات الرأي أظهرت تأرجحا في الاتجاه العام، مشيرة إلى فوز مؤكد للمعارضة في الانتخابات المقررة السبت المقبل.