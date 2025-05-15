وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارته إلى المنطقة بـ«التاريخية والرائعة»، مشيرًا إلى أن مئات الشركات تتدفق نحو الاستثمار في السوق الأمريكي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من الدوحة، صباح الخميس: «أجريت زيارة تاريخية إلى المنطقة، وجمعنا تريليونات الدولارات من الاستثمارات، هذا الأمر لم يحدث ذلك من قبل».

وأشار إلى أن واشنطن تمكنت من الحصول على ما لا يقل عن 10 تريليونات دولار من الاستثمارات المحتملة.

وجدد هجومه على إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قائلًا: «الإدارة السابقة لم تحصل إلا على نصف تريليون دولار خلال 4 سنوات، لكننا حققنا هذا الإنجاز في 3 شهور».

وتوجه بالشكر إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي قال إنه «قدّم الكثير» لواشنطن، مؤكدًا أن البلدين بإمكانهما تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، لتحقيق مصلحة البلدين.

واستطرد: «إعجابي بأناس مثل ولي العهد السعودي وأمير قطر يجعلني أعمل لمدة 20 ساعة في اليوم وأصافح الكثيرين».