آثار مخالب تم العثور عليها في استراليا تغير تاريخ نشأة السلويات

عثر باحثون على آثار متحجرة لحيوان يشبه الزواحف يعود لنحو 350 مليون عام، مما يشير إلى أن السلويات- أسلاف الزواحف والطيور والثديات- نشأت قبل نحو 40 مليون عام من التاريخ الذي كان يٌعتقد سابقا.

وتوصل لهذا الاكتشاف فريق من جامعة فليندرز، حيث تمكنوا من رصد مسارات مخلبية من العصر الكربوني في ولاية فيكتوريا بجنوب شرق استراليا.

وقال جون لونج، الاستاذ بجامعة فليندزر، والكاتب الرئيسي للدراسة التي نُشرت أمس الأربعاء في دورية نتشر " بمجرد أن قمنا برصد هذه المسارات، أدركنا أن هذا أقدم دليل في العالم على أن حيوانات مشابهه للزواحف سارت على الأرض- وهذا يعني أن تطورها يعود لـ35 إلى 40 مليون عام أقدم من السجلات السابقة في نصف الكرة الأرضية الشمالي".

وتعود المسارات المتحجرة المكتشفة إلى حيوان يعتقد لونج أنه بدا مشابها لحيوان الأغوانة ولكن صغير وقصير.

وكانت السجلات الأحفورية قد قدرت في السابق أن الفقاريات ذات الأربع أرجل و رباعيات الأرجل نشأت منذ نحو 334 مليون وأن أسلافها، السلويات، وتشمل الثديات والطيور والزواحف، نشأت منذ نحو 318 مليون عام.

وقال لونج " لدينا الآن بيانات مسارية جديدة من استراليا تكذب هذا التسلسل الزمني الذي يحظى بقبول واسع".