احتفالية لتكريم أسر الشهداء بحزب الإصلاح والنهضة في الإسكندرية

نظّم حزب الإصلاح والنهضة في الإسكندرية احتفالية لتكريم أسر الشهداء، وذلك بحضور العميد محمد السيد، المستشار العسكري السابق لمحافظة الإسكندرية، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم الأربعاء.

وخلال الاحتفالية، أشار اللواء أسامة عصمت، الخبير الأمني، إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش والشرطة للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصري كان ولا يزال حائط الصد الأول في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، وأن الجيش والشرطة يشكّلان الحصن المنيع والدرع الواقي لحماية الشعب.

من جانبه، أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساعد رئيس الحزب، بجهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، موجّهًا التحية والتقدير لأرواح الشهداء الذين قدّموا حياتهم فداءً للوطن.

كما وجّهت سمر مسعد، أمين النقابات العمالية في الإسكندرية، التحية والتقدير للجيش والشرطة على ما يبذلونه من تضحيات متواصلة في سبيل ترسيخ أمن البلاد واستقرارها.

وأشارت الدكتورة ولاء بلال، الأمين المساعد للحزب في الإسكندرية وأمينة الثقافة المركزية، إلى أن تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز، مؤكدة أن تكريم أسرهم يأتي تقديرًا واعترافًا بما بذلوه من أجل أن يحيا المصريون في أمن وأمان.