وزير خارجية العراق: نؤكد دعمنا لخطة مصر بشأن إعادة إعمار غزة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب المركزية، وتقع في صميم قلوب ووجدان دول المنطقة.

وجدد خلال رئاسته لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية ببغداد، صباح الخميس، مواقف العراق السابقة، ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه الكاملة وتحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى الممارسات الإسرائيلية المستمرة وعمليات القتل والتهجير التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الدولة الفلسطينية وشعبها الصامد، فضلًا عن الاعتداءات العسكرية الوحشية في غزة والضفة الغربية.

وذكر أن «تلك الأوضاع تستدعي الوقوف صفًا واحدًا لنصرة القصية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة والإجراءات القسرية الرامية لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف أو مبرر، والسماح بإدخال المساعدات الضرورية لإغاثة الشعب الفلسطيني من المأساة التي يتعرض لها».

وشدد على ضرورة إعادة عمل منظمات الإغاثية في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لدورها الكبير في التخفيف من معاناة النازحين الفلسطينيين.

وأكد دعم العراق للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، باعتبارها خطة عربية جامعة، معربًا عن ترحيبه بعقد المؤتمر الدولي في القاهرة الذي يناقش التعافي وإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي بالمشاركة في إعادة تأهيل قطاع غزة وإعمارها بعد الدمار الذي تسبب به عدوان الكيان الإسرائيلي.



