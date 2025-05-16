جوتيريش يصل العراق للمشاركة في القمة العربية الـ34

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى العراق، الخميس، للمشاركة في القمة العربية الـ34 المقررة السبت المقبل على مستوى القادة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، أن "جوتيريش يصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنعقد بعد غد، السبت".

وفي وقت سابق الخميس، شهدت بغداد اجتماعا تحضيريا لوزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة على مستوى القادة السبت.

وأقر الوزراء بنود جدول أعمال القمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بين 5 ملفات و5 مبادرات.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية"، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان.