ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد العسكرية الأمريكية بالعراق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن قطر سوف تستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وقال ترامب خلال كلمته أمام قوات بلاده في العديد: "قطر ستستثمر عشرة مليارات لدعم هذه القاعدة الضخمة في السنوات المقبلة"، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي يتحدث في ختام زيارته لقطر، التي تأتي ضمن جولة خليجية شملت أيضا السعودية قبيل التوجه إلى الإمارات.

وخصص ترامب قسما كبيرا من كلمته للحديث عن قدرات الجيش الأميركي، الذي قال إنه "الأقوى في العالم".

وقال: "الجيش الأمريكي عاد إلى أفضل أحواله"، متعهدا بـ"رصد ميزانية للجيش هي الأضخم على الإطلاق".

وتابع: "لدينا أقوى جيش في العالم. الجيش الأميركي يجلب الفخر الدائم للشعب الأمريكي".

وتوعد ترامب بتوجيه "ضربة قاضية لأعداء الولايات المتحدة".

كما أعلن أنه وقع قرارا بإنشاء "القبة الذهبية" المضادة للصواريخ، لحماية الولايات المتحدة من الهجمات، على غرار القبة الحديدية التي تمتلكها إسرائيل.



