إعلان نتيجة تصحيح اللغة العربية الأسبوع الحالى.. واليوم بدء تصحيح اللغة الأجنبية الأولى

يؤدى 117 ألفا و331 طالبا وطالبة فى شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة، اليوم، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)، فيما تؤدى شعبة علمى علوم امتحان مادة الأحياء، وشعبة الأدبى امتحان الفلسفة والمنطق بعد غد، ومادة الديناميكا لشعبة علمى رياضة، فيما يخلو يوم الأربعاء من عقد أى امتحانات.

وقال مستشار اللغة العربية فى وزارة التربية والتعليم غازى البنوانى، فى تصريحات صحفية: إنه من المقرر الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية للثانوية العامة، غدا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التصحيح ونسبة النجاح فى المادة خلال الأسبوع الحالى عقب اعتمادها من الوزارة.

وتبدأ كنترولات الثانوية العامة، اليوم، تصحيح مادة اللغة الأجنبية الأولى، التى أدى الطلاب امتحانها الأربعاء الماضى، بعد تسلمها نماذج الإجابة، وتبدأ الكنترولات فى تصحيح العينة العشوائية أولا للتأكد من عدم وجود مشاكل فى الامتحان، ثم تبدأ فى تصحيح جميع أوراق الطلاب.

وقال نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبدالحكم، فى تصريحات صحفية: إن الامتحانات سارت فى أسبوعها الأول بشكل منضبط دون مشاكل، فضلا عن متابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة وصول جميع أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان يوميا، وأكد أن فريق متابعة الغش الإلكترونى فى غرفة العمليات المركزية يتابع يوميا أى محاولة للغش داخل اللجان للسيطرة عليها.

وحذرت وزارة التعليم الطلاب من اصطحاب المحمول داخل اللجان؛ حيث تعد حيازته جريمة حتى لو لم يتم استخدامه وفق القانون 73، وتم تغيير القرار الوزارى رقم 500 الخاص بالغش للقرار الوزارى 34، وتشمل العقوبات غرامة 10 آلاف جنيه، حال استخدامها فى الغش، وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه ومن سنة إلى سنتين سجن حال تداول الامتحان.

وأعلنت الوزارة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب على أبواب اللجان قبل الدخول، لافتة إلى وجود 5 عصى إلكترونية فى كل لجنة لاكتشاف الموبايل أو أى وسيلة الكترونية أخرى للغش، مثل سماعات البلوتوث أو الأقلام.

وشددت الوزارة على أنه سيتم إحكام السيطرة على اللجان، التى شهدت بعض التجاوزات العام الماضى، مؤكدة أنها لن تسمح بتكرار أى تجاوز هذا العام، لافتة إلى أنه تم التواصل بين مديرى المديريات بالمحافظات ومديرى الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الصحة لتوفير أطباء باللجان للتعامل مع أى حادث طارئ.