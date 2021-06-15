الأمم المتحدة تدين الهجوم على مستشفى بشمال سوريا وتطالب بحماية الأطقم الطبية

أدان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، بشدة، الهجوم على مستشفى الشفاء في مدينة عفرين شمالي سوريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين من بينهم كوادر طبية، وتدمير أجزاء من المستشفى.

وقال المبعوث الخاص -في بيان اليوم- إن مثل هذه الهجمات المروعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والعاملين، "غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

ودعا المسئول الأممي، جميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتها وحماية المدنيين، قائلا "يجب على جميع الأطراف الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكرر "بيدرسون" دعوة الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى "المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا"، وأوضح المبعوث الخاص أن "هذا الهجوم والعنف المستمر يؤكدان -مرة أخرى- أهمية وضع وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني في سوريا وتجديد الجهود لإحراز تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 (2015)".

من جهة أخرى، كانت الأمم المتحدة، قد كررت على لسان المتحدث باسمها "ستيفان دوجاريك"، مطلع الشهر الجاري، قلقها حيال الأوضاع الإنسانية في سوريا خاصة مع أزمة المعابر عبر الحدود.

وقال "دوجاريك" إن الأمم المتحدة لا تزال "قلقة للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج" في جميع أنحاء سوريا، مضيفا أن العملية الإنسانية عبر الحدود مع تركيا "هي آخر شريان حياة لمنع وقوع كارثة إنسانية".