تقديم لائحة لوم ضد حكومة الياس الفخفاخ لدى رئاسة البرلمان في تونس

استوفت لائحة اللوم ضد حكومة الياس الفخفاخ العدد المطلوب من امضاءات النواب اليوم الاربعاء ليتم تقديمها رسميا إلى مكتب رئاسة البرلمان.



وضمت اللائحة امضاءات 105 نائبا من حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك الأساسي في الائتلاف الحكومي الحالي، وحزب قلب تونس الليبرالي و"ائتلاف الكرامة" المحافظ إلى جانب حزب المستقبل وعدد آخر من المستقلين.



ويكفي تقديم ثلث البرلمان (73 نائبا) للائحة لوم حتى يتم اعتمادها رسميا.



وبحسب الدستور التونسي "لا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس (البرلمان)".



ولسحب الثقة من الحكومة يتعين التصويت ضدها بالأغلبية المطلقة (109 أصوت).