الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق محلات عقار الطالبية

انتقل فريق من الأدلة الجنائية وجهات التحقيق لمعاينة موقع حريق محلات تجارية أسفل عقار الطالبية.
وتبين من خلال التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، كشفت عن احتراق واجهة 4 طوابق من العقار.
كما شرحت المعاينة الأولية، تفحم 4 محلات تجارية بينهم سوبر ماركت ومحل ملابس، وأدوات منزلية، بالطابق الأرضي وأيضا تفحم معرضا السجاد في الطابق الأول.
وقال شهود العيان، إن الحريق بدأ بمعرض سجاد وأقمشة بسبب ماس كهربائي بالطابق الثاني، وامتدت إلى 4 محلات أخرى بالطابق الأول لتلتهمها النار.
وأضاف الشهود، في تصريح لـ«الشروق»، أن معرض السجاد افتتح منذ أربعة أشهر يمتلكه 3 أشقاء، وتسبب الحريق في خسائر فادحة تقدر بمبلغ مليون ونصف، بالإضافة إلى باقي المحال التجارية فقد التهمت النيران المحلات بالكامل من بينهم "سوبر ماركت ومحل أدوات تجميل، ومحل بيبسي ومحل للشنط".
البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وجارٍ عملية التبريد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.