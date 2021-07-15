الأدلة الجنائية تعاين موقع حريق محلات عقار الطالبية

انتقل فريق من الأدلة الجنائية وجهات التحقيق لمعاينة موقع حريق محلات تجارية أسفل عقار الطالبية.

وتبين من خلال التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية، كشفت عن احتراق واجهة 4 طوابق من العقار.

كما شرحت المعاينة الأولية، تفحم 4 محلات تجارية بينهم سوبر ماركت ومحل ملابس، وأدوات منزلية، بالطابق الأرضي وأيضا تفحم معرضا السجاد في الطابق الأول.

وقال شهود العيان، إن الحريق بدأ بمعرض سجاد وأقمشة بسبب ماس كهربائي بالطابق الثاني، وامتدت إلى 4 محلات أخرى بالطابق الأول لتلتهمها النار.

وأضاف الشهود، في تصريح لـ«الشروق»، أن معرض السجاد افتتح منذ أربعة أشهر يمتلكه 3 أشقاء، وتسبب الحريق في خسائر فادحة تقدر بمبلغ مليون ونصف، بالإضافة إلى باقي المحال التجارية فقد التهمت النيران المحلات بالكامل من بينهم "سوبر ماركت ومحل أدوات تجميل، ومحل بيبسي ومحل للشنط".

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا بنشوب حريق في شارع عبدالعزيز النادي متفرع من فيصل، بالطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وجارٍ عملية التبريد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.