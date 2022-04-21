بايدن يعلن عن 100 مليون دولار لدعم مستشفيات فلسطينية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، تقديم تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لشبكة مستشفيات القدس الشرقية المحتلة.



وقال بايدن خلال زيارته مستشفى (المطلع) "أوجوستا فيكتوريا" في القدس الشرقية، إن "هذه المرة الأولى الذي تسنت الوقوف على عمل شبكة مستشفيات القدس الشرقية. ويشرفني أن أرى بنفسي العناية التي تقدمها هذه المستشفيات للشعب الفلسطيني".



وذكّر بأن الولايات المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "كانت تدعم هذه المسشفيات بمبلغ 85 مليون دولار منذ عام 2014"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.



وتابع: "كجزء من التزامنا بتوفير الرعاية الصحية وتعزيز الكرامة للشعب الفلسطيني، يسعدني اليوم أن أعلن أن الولايات المتحددة ستقدم 100 مليون دولار إضافية لشبكة مستشفيات القدس الشرقية".



وأوضح أن هذا التمويل "ليس التزاماً بالموارد فقط، بل أيضاً التزام بتقديم المعارف والخبرات"، داعياً إلى "دعم المستشفيات الفلسطينية".