محافظ الغربية يفاجئ مركز ومدينة طنطا وحي أول طنطا لمتابعة استقبال طلبات التصالح

أجرى اللواء أشرف الجندي، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، مساء اليوم، جولة مفاجئة في مبنى رئاسة مركز ومدينة طنطا وحي أول طنطا لمتابعة استقبال طلبات التصالح والاستماع لمطالب المواطنين، في إطار المتابعة الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات لضمان إنهاء الخدمات بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة.

وحرص المحافظ على متابعة منظومة العمل داخل المركز التكنولوجي بمركز ومدينة طنطا وحي أول طنطا، واستمع إلى بعض المواطنين الذين حضروا للحصول على الخدمات الحكومية المتاحة، ووجه بدراسة بعض المواضيع التي طرحها المواطنون وتتعلق بالخدمات المطلوبة.

وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يخدم الصالح العام، لضمان حصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية.

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد على مدار اليوم لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات أو معوقات تواجههم، والرد على طلبات التصالح بأسرع وقت.

كما تفقد المحافظ مكاتب الإدارات بديوان مركز طنطا وحي أول طنطا، ووجه بتسريع منظومة العمل والانتهاء من إجراءات الأرشفة الإلكترونية لكافة الملفات، مُشيدًا بانتظام العمل والتطوير الجاري بالمبنى.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتواصل الدائم مع المواطنين ورصد شكاويهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

الجولة جاءت بحضور ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والسيد المحلاوي نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.