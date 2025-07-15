 محافظ القليوبية من القناطر الخيرية: حل مشكلات المواطنين أولويتنا والمشاركة المجتمعية نهج دائم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ القليوبية من القناطر الخيرية: حل مشكلات المواطنين أولويتنا والمشاركة المجتمعية نهج دائم

محمود عواد
نشر في: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 9:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يوليه 2025 - 9:07 م

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال لقائه الجماهيري الأسبوعي الذي عقده اليوم بمدينة القناطر الخيرية، أن حل مشكلات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم يمثل أولوية قصوى في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

وشهد اللقاء الذي خُصص لمناقشة قضايا ومشكلات سكان مدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب، حضورًا لافتًا من الأهالي، حيث استعرضوا مجموعة واسعة من الطلبات والمطالب، شملت فرص العمل، والمساعدات المالية، والنقل بين الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى استخراج تراخيص هدم وتعديلات على المخططات التفصيلية للمناطق السكنية.

واستمع المحافظ باهتمام إلى كل حالة، موجهاً ببحثها بشكل منفصل والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية وسريعة، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين هو أساس العمل المحلي الفعّال.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار منهجية واضحة لتعزيز المشاركة المجتمعية والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار عقد اللقاءات الدورية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

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