قضت محكمة في روتردام، اليوم الثلاثاء، بإلزام أحد أكثر مهربي المخدرات المطلوبين في أوروبا بدفع 96 مليون يورو (112 مليون دولار) للدولة الهولندية.

وتوصلت المحكمة إلى أن جوس ليجديكيرز - 34 عاما، حقق نحو 127 مليون يورو من تهريب الكوكايين. وقد صادرت السلطات بالفعل كوكايين بقيمة نحو 30 مليون يورو وقامت بالتخلص منه.

وقد أدين ليجديكيرز عدة مرات غيابيا، بما في ذلك حكم بالسجن لمدة 24 عاما العام الماضي لإدانته بتهريب الكوكايين وإصدار أمر بالقتل. وواصل ليجديكرز الهروب، وأفادت آخر التقارير بأنه يتواجد في سيراليون.

ولم يتضح كيف ستحصل السلطات الهولندية على الأموال. وربما يحاول الادعاء المطالبة بممتلكات ليجديكيرز العقارية الدولية، ولكن احتمالية نجاح ذلك غير مؤكدة.