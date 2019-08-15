 ضربة عصا أودت بحياته.. كشف غموض العثور على جثة عامل داخل الزراعات بالمنوفية - بوابة الشروق
الخميس 15 أغسطس 2019 12:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

ضربة عصا أودت بحياته.. كشف غموض العثور على جثة عامل داخل الزراعات بالمنوفية

مصطفى عطية :
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 12:39 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 12:39 م

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، غموض العثور على جثة عامل ملقاه داخل الزراعات بالمنوفية.

البداية بتلقي قسم شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من مزارع بعثوره على جثة شخص داخل أرضه الزراعية الكائنة بقرية الخطاطبة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه عامل - 21 سنة، مقيم بذات القرية، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه حلاق - 18سنة، مقيم بذات القرية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما، حيث قام باستدراجه إلى منطقة العثور، وتعد عليه بالضرب بعصا فأودى بحياته، واستولى على هاتفه المحمول، ومبلغ ألف جنيه، وأرشد عن الهاتف والمبلغ المالى المستولى عليهما والعصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك