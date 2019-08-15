كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، غموض العثور على جثة عامل ملقاه داخل الزراعات بالمنوفية.

البداية بتلقي قسم شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من مزارع بعثوره على جثة شخص داخل أرضه الزراعية الكائنة بقرية الخطاطبة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه عامل - 21 سنة، مقيم بذات القرية، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقه حلاق - 18سنة، مقيم بذات القرية.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما، حيث قام باستدراجه إلى منطقة العثور، وتعد عليه بالضرب بعصا فأودى بحياته، واستولى على هاتفه المحمول، ومبلغ ألف جنيه، وأرشد عن الهاتف والمبلغ المالى المستولى عليهما والعصا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.