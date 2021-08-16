رئيس أفغانستان: طالبان ربحت الحرب ولكنها لم تنجح في كسب قلوب الشعب الأفغاني

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن طالبان ربحت بحكم السيف والسلاح ولكنها لم تنجح في كسب شرعية القلوب.

وأضاف غني، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه غادر البلاد حقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.

وتابع غني: "واجهت خيارًا صعبا، إما مواجهة مسلحي طالبان الذين يريدون دخول القصر أو مغادرة البلاد حيث كرست حياتي لحمايتها ورعايتها على مدار العشرين عامًا الماضية".

وأضاف: "أبناء البلد كانوا سيواجهون الدمار والدماء في مدينة كابول، وكان سينتج عن المواجهة كارثة بشرية كبيرة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة".

وقال: "لقد أوضحت طالبان أنها مستعدة لشن هجوم دموي على كل كابول وعلى شعب كابول للإطاحة بي، ومن أجل منع إراقة الدم، قررت المغادرة".

واستطرد أنه "لم يسبق في التاريخ أن أعطت القوة شرعية لأي شخص ولن تمنحه إياها. إنهم الآن أمام اختبار تاريخي جديد. إما أنهم سيحمون اسم وشرف أفغانستان أو سيعطون الأولوية للأماكن والشبكات الأخرى".

واختتم بالقول "يجب على طالبان ضمان أن يكون لديهم خطة واضحة لكسب قلوب جميع الأطياف والأعراق والطبقات المختلفة والأخوات والنساء في أفغانستان".