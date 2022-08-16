الأمم المتحدة ترفض مزاعم موسكو بأنها تعرقل رحلة الخبراء لمحطة زابوريجيا النووية

رفضت الأمم المتحدة الاتهامات الروسية بأنها تمنع زيارة خبراء نوويين إلى محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك في كلمة له في نيويورك ، إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها سلطة منع أو إلغاء" رحلة موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن الهيئة النووية التي تتخذ من فيينا مقرا لها تعمل بشكل مستقل عن الأمم المتحدة.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة لديها "الأمن والقدرة اللوجستية" في أوكرانيا لدعم الزيارة التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية.

وأستطرد قائلاً " ولكن ينبغي أن يكون هناك اتفاق مع كل من روسيا وأوكرانيا".

وتحتل قوات الكرملين الموقع الواقع في جنوب أوكرانيا وبحث وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الوضع في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين.

ورفض مسؤولون نصبتهم موسكو دعوات للقوات الروسية بالانسحاب من المحطة واقترحوا بدلا من ذلك وقف إطلاق النار في المنطقة التي تشهد معارك .

وقال فلاديمير روجوف، ممثل سلطات الاحتلال الروسي في إنيرهودار، لوكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي :"يجب ألا يتحدث أمين عام الأمم المتحدة وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي عن نزع السلاح، بل عن التدخل لوقف إطلاق النار".

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، دبت خلافات حول شكل الطريق الذي يسلكه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال سفرهم. ولا تسمح أوكرانيا بأي مهمة عبر الأراضي التي تحتلها روسيا - مثلا عبر شبه جزيرة القرم أو بوسائل أخرى عبر الحدود الروسية الأوكرانية.

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات منذ أسابيع حول قصف أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مما قد يتسبب في حدوث كارثة نووية.