أمير قطر ونائبه يعزيان الرئيس السيسي بضحايا حريق كنيسة المنيرة

بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر برقية تعزية، إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة، متمنيا العاجل للمصابين .

كما بعث الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى الرئيس السيسي ، في ضحايا الحريق ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين،بحسب ما ذكرت اليوم الأحد وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبعث الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أيضا برقية تعزية، إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، في ضحايا الحريق ، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، بحسب وكالة قنا.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد وفاة 41 مواطنا وإصابة 14 آخرين في حريق الكنيسة.