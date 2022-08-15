المستشار الألماني يلتقي رؤساء حكومات دول شمال أوروبا في النرويج

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يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين جولة تستغرق يومين إلى الدول الاسكندنافية.

وفي العاصمة النرويجية أوسلو يلتقي شولتس أولا رؤساء حكومات دول شمال أوروبا، والتي تشمل النرويج والسويد وفنلندا والدنمارك وأيسلندا، وستتركز المحادثات حول التعاون في قطاع الطاقة وقضايا أمنية والحرب الروسية على أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا والسويد تعتزمان الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وعقب المداولات الموسعة، يلتقي شولتس رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور. وفي المساء يتوجه شولتس إلى السويد، حيث يلتقي رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون لإجراء محادثة خاصة. ومن المقرر بعد ذلك زيارة الشركة المصنعة للشاحنات "سكانيا". وتعتزم سكانيا و"فولكس فاجن" تطوير مشاريع مشتركة لإنتاج شاحنات كهربائية.