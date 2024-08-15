• 31.423 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2024 ليبلغ 6.5% من إجمالي قوة العمل بانخفاض 0.2% عن الربع السابق، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من عام 2024

وبحسب الإحصاء، ارتفع تقدير حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2024 ليسجل 31.423 مليون فرد، مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق، بنسبة زيادة 0.1%، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.

وأرجع الإحصاء أسباب ارتفاع قوة العمل إلى زيادة أعداد المشتغلين بمقدار 72 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 46 ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 26 ألف فرد.

وأوضح الإحصاء، أن عدد المتعطلين تراجع بنسبة 2.2% خلال الربع الثاني ليسجل 2.058 مليون متعطل بنسبة 6.5٪ من إجمالي قوة العمل، منهم 1.082 مليون ذكور، و976 ألف إناث، وذلك مقابل 2.104 مليون متعطل عن الربع السابق، بانخفاض 46 ألف متعطل، وانخفاض قدره 111 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 5.1%.