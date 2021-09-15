تعيين علي باقري كني مساعدا لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية

أصدر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، ثلاثة قرارات، عين بموجبها ثلاثة مساعدين له للشؤون السياسية والدبلوماسية الاقتصادية والشؤون الإدارية والمالية.

ووفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء، فقد تم تعيين علي باقري كني مساعدا للشؤون السياسية خلفا لعباس عراقجي، ومهدي صفري مساعدا لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية خلفا لرسول مهاجر، ومحمد فتحعلي مساعدا للشؤون الإدارية والمالية خلفا لعلي أبو الحسني.

جدير بالذكر أن عراقجي كان يقوم بدور المفاوض الدولي الأبرز لبلاده، إلا أن الحكومة الإيرانية لم توضح ما إذا كان باقري سيخلفه أيضا في مهمة قيادة المفاوضات الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي.

واعتبرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن خلفية المساعد السياسي يمكن أن تشير إلى تحول محتمل، لأنه كان أحد كبار المفاوضين النوويين قبل عقد من الزمان خلال رئاسة الرئيس الأسبق المتشدد محمود أحمدي نجاد، الذي اتسمت المحادثات بين حكومته والغرب بشأن برنامج إيران النووي بالتعثر.