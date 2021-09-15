 فون دير لاين تلقي خطابها السنوي عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فون دير لاين تلقي خطابها السنوي عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي اليوم

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 8:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 8:28 ص

من المقرر أن تلقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطابها السنوي عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء في مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وتشمل نقاط الحوار المحتملة مقترحاتها للمساعدة في معالجة أزمة المناخ، التي تم تحديدها في يوليو، كما يمكن أن تتطرق كلمتها إلى الجهود المتوقفة لإصلاح نظام الهجرة في التكتل.

كما أن الخلاف الدائر مع بولندا والمجر على رأس جدول أعمال الاتحاد الأوروبي، مما يربط صرف أموال الاتحاد الأوروبي بالامتثال لمعايير سيادة القانون.

وتتولى فون دير لاين، وهي سياسية ألمانية محافظة من الوزن الثقيل وحليفة للمستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، رئاسة المفوضية الأوروبية منذ أيلول/سبتمبر 2019.


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