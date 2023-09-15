وزيرة الداخلية الألمانية تدعم تمديد الحماية للاجئين الأوكرانيين

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن تأييدها لتمديد وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا.

وقالت فيزر في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "أؤيد بشدة تمديد الاتحاد الأوروبي لوضع الحماية للاجئين من أوكرانيا"، مضيفة أنها ستناقش هذه القضية قريبا مع باقي وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأربعاء الماضي أنها ستقترح توسيع قواعد الحماية المؤقتة للأوكرانيين في الاتحاد الأوروبي.

ويُعفى الأوكرانيون الفارون من الحرب من إجراءات اللجوء الطويلة التي تطلبها عادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبدلا من ذلك، يحق لهم على الفور الحصول على إعانات اجتماعية وتصريح بالعمل والحصول على التعليم والسكن.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي تعليق لوائح اللجوء للأوكرانيين بعد بدء الغزو الروسي الكامل في فبراير 2022. ومن المقرر أن ينتهي التعليق الحالي في آذار/مارس 2024. وقالت فون دير لاين إنها ستقترح على عواصم الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات حتى مارس 2025 على الأقل، مشيرة إلى أن هناك 4 ملايين أوكراني لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي منذ أن شنت موسكو غزوها في شباط/فبراير 2022.

وقالت فيزر: "يجب أن نستمر في حماية حياة العديد من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من الحرب الوحشية التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مضيفة أن أكثر من مليون أوكراني لجأوا إلى ألمانيا، وتشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منهم، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين في ألمانيا بذلوا قصارى جهدهم لمساعدة اللاجئين.

وقالت فيزر: "من خلال هذا الجهد المشترك الكبير، أنقذنا العديد من الأرواح وأظهرنا تضامنا كبيرا مع أوكرانيا. وعلينا تقديم هذه المساعدة طالما استمرت هذه الحرب الرهيبة".

